Für viele Touristen ist die Felsenburg in der Gemeinde Lohmen der schönste Ort in ganz Deutschland. Bildrechte: dpa

Deutschlands beliebteste Burg und die populärsten Schlösser stehen in Sachsen. Das hat die Auswertung von rund einer Million Online-Bewertungen ergeben, die das Verbraucherportal "Testberichte"vorgenommen hat. Die beliebteste Burg ist die Felsenburg Neurathen in der Sächsischen Schweiz. Auf Platz eins bei den Schlössern gelangte der Zwinger und auf Platz drei das Residenzschloss Dresden. Die Bewertungen beziehen sich auf mehr als 1.000 Burgen und Schlösser. Dabei sei deutlich geworden, dass bei deutschen Besuchern Burgen noch beliebter seien als herrschaftliche Schlösser.

Burgruinen führen Ranking an

Die Felsenburg in Neurathen bekam von den Besuchern 4,8 Sterne von maximal 5 möglichen. Auf den weiteren Plätzen folgten die Burgruine Waldeck in der Oberpfalz und die Ruine Achalm in Reutlingen/Baden-Württemberg.

Besucher verwenden für Neurathen häufig das Wort 'phantastisch' und beziehen es sowohl auf die tollkühn an steilen Felswänden im 12. Jahrhundert errichtete Burg bzw. deren verbliebene Reste wie auch die Ausblicke vom Rundweg, der teilweise über Brücken in 'schwindelerregender Höhe' führt; manche sprechen gar von einem 'der schönsten Orte in Deutschland'. Auszug aus Analyse des Portals Testberichte

Das Residenzschloss in Dresden kommt im Ranking auf Platz drei der beliebtesten Schlösser Deutschlands. Auf Platz 1 steht der Zwinger. Bildrechte: dpa

Schönheit der Gebäude und Museen darin begeistern

Weltberühmt und auch von Google-Nutzern am besten bewertet: der Zwinger in Dresden. Bildrechte: dpa Die bestbewerteten Schlösser sind der Zwinger und das Residenzschloss in Dresden, sowie das Schloss Schwerin in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Alle drei Anlagen erhielten von den Besuchern 4,7 Sterne. Die erfreuten sich besonders an der Schönheit der Gebäude und den jeweils darin beherbergten Museen. Der Zwinger punktete mit seinem Innenhof, beim Residenzschloss wurde der Wiederaufbau als "gelungen" gelobt. In Schwerin gefiel den Touristen am häufigsten der "märchenhaft" umgebende Park mit Seen.

Am zweitbeliebtesten nach dem Zwinger in Dresden und noch vor dem Residenzschloss war bei Besuchern das Schloss Schwerin. Es liegt eingebettet in Parkanlagen und eine Seenlandschaft. Bildrechte: dpa

Kritische Stimmen zur heutigen Nutzung

Luft nach oben in den Bewertungen zeigte sich bei den sächsischen Schlössern wie Nickern/Dresden (Platz 1.010) und dem Jagdschloss Grillenburg in Tharandt (Platz 1.012). Das Schlusslicht im bundesweiten Besucherranking ist Schloss Gartrop in Hünxe/NRW auf Platz 1.020. Dort wurde von Nutzern vor allem der Service des Hotels negativ bewertet, sodass das Schloss nur 3,2 Sterne erhielt.

Die Deutschen lieben ihre Burgen und Schlösser, trotz mancher Kritik insbesondere an den Angeboten innerhalb der Gebäude (z.B. Hotels, Restaurants, Event-Locations, Jugendherbergen oder Museen): Insgesamt sind die Besucher mit den Burgen und Schlössern in Deutschland sehr zufrieden. Fazit der Auswertung von Testberichte