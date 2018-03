Patrick F., Timo S. und Maria K. verüben am 27. Juli 2015 mit zwei gesondert Verfolgten einen Sprengstoffanschlag auf das Auto des damaligen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Freitaler Stadtrat

In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2015 begeht Patrick F. einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Freital. Durch die Explosion zerbersten Fensterscheiben. Glas- und Kunststoffsplitter verteilen sich in Küche und Flur. Nur weil sich dort niemand aufhält, gibt es keine Verletzten.

Am 20. September 2015 gibt es einen Sprengstoffanschlag auf das Büro der Linken in Freital. Als Täter werden Philipp W., Patrick F., Mike S. und Timo S. ermittelt.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2015 greifen Mike S., Patrick F., Timo S., Justin S., Rico K. gemeinsam mit Maria K., Philipp W., Sebastian W. und weiteren Gleichgesinnten das Gebäude des alternativen Wohnprojekts "Mangelwirtschaft" in Dresden an. Sie werfen Pflastersteine sowie teilweise zusätzlich mit Buttersäure präparierte pyrotechnische Sprengsätze auf das Haus. Einer der Bewohner wird verletzt.