Landgericht Dresden Fünfeinhalb Jahre Haft für schweren sexuellen Kindesmissbrauch

Der Dresdner war den Behörden im Zuge der Ermittlungen gegen die europaweit größte Kinderpornografie-Plattform "Elysium" ins Netz gegangen. Die internationale Darknet-Plattform hatte bei ihrer Aufdeckung im Sommer vergangenen Jahres rund 87.000 Mitglieder. Allein in Deutschland wurden zahlreiche Verfahren gegen "Elysium"-Nutzer eingeleitet. In Sachsen gab es jedoch nur diesen Prozess gegen den bis dahin offenbar unauffälligen 41 Jahre alten Diplomingenieur, der unter anderem engagiertes Mitglied einer Pfarrgemeinde war. Der Mann muss eine Strafe in einem normalen Gefängnis absitzen und soll dort an einer Therapie teilnehmen.