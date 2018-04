Die Bauinvestorin Regine Töberich hat den Rechtsstreit um das Bauprojekt Marina Garden gegen die Stadt Dresden verloren. Ihre Klage scheiterte auch in der Berufung vor dem Oberlandesgericht Dresden. Töberich wollte von der Stadt 18,5 Millionen Euro Schadenersatz, weil das Bauamt ihre Bauvoranfrage für ein Wohn-und Geschäftshaus erst nach mehr als fünf Monaten entschieden hatte. Durch die Verzögerung hätte sie ihr Bauprojekt nicht mehr verwirklichen können, so Töberich. Ein Vergleichsangebot über 3,5 Millionen Euro lehnte Töberich ab.

Das Grundstück der Investorin von der anderen Elbseite aus (links der Bildmitte) Bildrechte: MDR/Regina Hamborg

Das Oberlandesgericht Dresden entschied nun, dass die Stadt Dresden zwar ihre Amtspflicht verletzt hat, weil sie nicht zügig über die Bauvoranfrage entschied. Töberich sei aber kein Schaden entstanden, weil sie für das Projekt ohnehin keine Baugenehmigung erhalten hätte. Das Bauprojekt hätte das Ortsbild beeinträchtigt, so das Gericht. Wie Gerichtssprecherin Daniela Stricker MDR SACHSEN erläuterte, machten sich die Richter vor Ort selbst ein Bild davon. Demnach hätte sich das Bauvorhaben auch in seiner abgespeckten Variante nicht in die Umgebung eingefügt.