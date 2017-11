Nach Auffassung von Gunther Zschommler, Vorsitzender der LAGJE und Landwirt aus Großschirma, kann und muss die Zahl der Wölfe in Deutschland und in Sachsen schon jetzt begrenzt werden. Man gehe mittlerweile deutschlandweit von mehr als 1.000 Wölfen in 62 bis 64 Rudeln aus. Diese Zahl entspreche schon einem "guten Erhaltungszustand", sodass der strenge EU-Schutzstatus aufgehoben werden könne, so Zschommler. Ähnlich wie in Schweden, Estland, Russland und Frankreich soll der Wolf nach Auffassung des Verbandsvorsitzenden auch in Deutschland planmäßig bejagt werden. Seiner Meinung nach müsse klar sein, wie mit "auffälligen Wölfen" umgegangen werden soll.

Auch die Umweltminister der Länder, die am Mittwoch in Potsdam zusammengekommen sind, wollen sich mit dem Thema Wolf befassen. "Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Umgang mit dem Problemwolf", heißt es aus dem sächsischen Ministerium. "Da Wölfe mittlerweile in fast allen Bundesländern anzutreffen sind, streben wir bundesweit einheitliche Regelungen an." Das werde aber nicht so einfach, teilte ein Sprecher mit: "Der hohe Schutzstatus für den Wolf ist in der europäischen FFH-Richtlinie festgeschrieben. Man braucht auf dieser Ebene belastbares Zahlenmaterial, um herauszufinden, ob der Schutzstatus gelockert werden kann. Die europäische Dimension ist notwendig, weil man beispielsweise die Wölfe in Ostdeutschland gemeinsam mit denen in Westpolen betrachten muss."