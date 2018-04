Göran Donner (52) ist der Inhaber der Löwen-Apotheke auf dem Marktplatz in Dippoldiswalde.

Göran Donner (52) ist der Inhaber der Löwen-Apotheke auf dem Marktplatz in Dippoldiswalde. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Versandapotheken sollen nicht mehr mit verschreibungspflichtigen Medikamenten handeln dürfen. Das haben Union und SPD im Bund in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Sie möchten damit die Apotheken vor Ort stärken.

Apotheker Göran Donner aus Dippoldiswalde befürwortet diese Bestrebungen. In Sachsen sei die flächendeckende Versorgung zwar noch recht gut, betrachte man aber Deutschland insgesamt, gehe die Zahl der Apotheken zurück, sagt Donner, der zugleich Vizepräsident der Sächsischen Landesärztkammer ist.

Die Löwen-Apotheke auf dem Marktplatz in Dippoldiswalde: Apotheker Donner schätzt den direkten Kontakt mit seinen Kunden. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Als große Stärke der stationären Apotheken betrachtet Donner die persönliche Beratung. "Gerade bei Medikamenten mit hohem Abhängigkeitspotenzial wie zum Beispiel Schlafmittel ist es notwendig, dass ich auf die Leute einwirken kann. Das geht vor Ort besser, als anonym am Telefon", sagt der Apotheker.

Versandapotheken beraten ihre Patienten und Kunden sehr intensiv. Das können sie, weil sie eine Vielzahl von Spezialisten in ihren pharmazeutischen Beratungsteams beschäftigen.

Es sei ein Vorteil, wenn Patienten nicht in den Laden kommen müssten. Viele möchten am Tresen nicht über ihr Leiden sprechen. In einem telefonischen oder Online-Beratungsgespräch könnten sie viel offener und ohne Zeitdruck reden, sagt Sonnenberg.