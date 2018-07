Gerichte in Dresden müssen vier mutmaßliche Straftäter entlassen

Aufgrund von Verfahrensverzögerungen am Dresdner Landgericht müssen vier mutmaßliche Straftäter aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Grund dafür ist nach Mitteilung des Oberlandesgerichtes (OLG) eine zu lange Verfahrensdauer. Die 31 bis 49 Jahre alten Männer waren seit November 2016 in Untersuchungshaft. Sie sind wegen schwerer räuberischer Erpressung und Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt.

Das OLG hat nach eigenen Angaben den Haftbefehl gegen einen Angeklagten aufgehoben. Im Zuge der Gleichbehandlung hob das Landgericht auch die Haftbefehle gegen die drei weitere Beschuldigte auf. "Wir haben regelmäßig mit Haftbeschwerden und Haftprüfungen zu tun", sagte Torsten Umbach, Sprecher des Oberlandesgerichtes MDR SACHSEN. "Eine Freilassung der Verdächtigen vor dem Urteil ist kein Regelfall, den einen oder anderen Fall hat es in der Vergangenheit aber schon gegeben."

Das OLG folgte nun der Auffassung, dass die Fortsetzung der U-Haft nicht mehr gerechtfertigt ist. Der Prozess gegen insgesamt vier Angeklagte geht weiter. Die zuständige Kammer des Landgerichts verhandelt laut OLG derzeit vier Strafverfahren mit Angeklagten in U-Haft parallel.

Untersuchungshaft wird laut Gerichtssprecher Umbach unter anderem dann angeordnet, wenn "eine Fluchtgefahr der Verdächtigen gegeben ist. Das Bundesverfassungsgericht hat die Unverhältnismäßigkeit der langen U-Haft für höher gewichtet als eine eventuelle Fluchtgefahr der Angeklagten." Das OLG habe in seinem Beschluss die Angeklagten darauf hingewiesen, dass sie zukünftig allen Terminladungen zu folgen haben. Andernfalls müssten sie "mit erneuten Zwangsmitteln" per Sitzungshaftbefehl erneut in Haft gehen. Das Strafverfahren gegen die Angeklagten vor dem Landgericht Dresden wird unabhängig von der Aufhebung der Untersuchungshaft fortgeführt.