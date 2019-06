Kein Vignettenverkauf mehr kurz vor Tschechien auf A17

Autofahrer, die über die A17 nach Tschechien fahren, müssen sich ab Juli auf Veränderungen beim Vignettenverkauf einstellen. Der "Pickerl-Verkauf" am Rastplatz Am Heidenholz" wird geschlossen. Als Grund nannte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, dass die Vereinbarung zwischen der sächsischen und tschechischen Straßenbauverwaltung ausläuft, die den Verkauf für die Maut auf tschechischen Autobahnen ermöglicht hatte. Für Autofahrer von sächsischer Seite aus gilt Mautfreiheit bis zur ersten Tankstelle in Tschechien, erklärte der ADAC Dresden auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Beim Automobilverein in Dresden könne man die Mautmarken auch kaufen.

Ursprünglich sollte die Mautstation am Rastplatz nur eine Übergangslösung sein, sagte Nicole Wernicke vom Straßenbauamt. Der Verkehr Richtung Tschechien habe sich seit der Eröffnung der A17 mittlrweile mehr als verdoppelt. Daher sei es "unverantwortlich" geworden, am viel zu kleinen Rastplatz weiterhin die Vignetten zu verkaufen. Vor allen an Donnerstagen und Freitagen stauen sich dort Autos und Laster bis weit auf den Verzögerungsstreifen der Autobahn. Immer wieder war es in den vergangenen Jahren deshalb zu schweren Unfällen gekommen. Zuletzt Ende November 2018, als ein Transporter in einen Lkw fuhr, der gerade hielt, um sich eine Vignette zu kaufen. Zwei Menschen starben damals.