Für eine bessere Kommunikation in Vermieter-Mieter-Angelegenheiten will Vonovia künftig mit einer App sorgen. Damit reagiert das Unternehmen auf Kritik bei der Abwicklung von Reparaturen und Sanierungen im Wohnbestand des Unternehmens. Über eine "Mieterapp" sollen Reparaturanliegen mit Handwerkern terminiert werden können. Außerdem werde dort über Arbeiten am Haus eines Mieters informiert. Auch Dokumente wie Einzelbelege zu Nebenkostenabrechnungen seien via App sofort abrufbar, so der Projektleiter Andreas Süßenbach, gleichzeitig Leiter des Kundenservice in Dresden. Süßenbachs Angaben zufolge arbeiten 900 Mitarbeiter im Kundenservice der Vonovia an zwei Standorten in Duisburg und Dresden. Allein 300 Mitarbeiter sind im Kundencenter in Dresden beschäftigt.