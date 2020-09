Der Verkehrsbetrieb Oberelbe (VVO) hat am Mittwochvormittag einen batteriebetriebenen Zug getestet. Wie der VVO mitteilte, führte die Testfahrt vom Hauptbahnhof in Dresden nach Königsbrück und wieder zurück. An Bord seien unter anderem Wissenschaftler der TU Dresden und der TU Berlin sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Die Teststrecke sei bewusst ausgewählt worden, da sie bis 2025 umfassend modernisiert werden soll, da hier noch Dieselzüge zum Einsatz kämen. Gleiches gelte für die Verbindungen durch das Müglitztal von Heidenau nach Altenberg, die Nationalparkbahn, die Bahn von Dresden nach Bautzen, Görlitz und Zittau sowie die Regionalbahn von Pirna nach Neustadt und Sebnitz.