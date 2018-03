Ab 1. April gilt auf der Dresdner Waldschlößchenbrücke in der Nacht wieder Tempo 30. Hintergrund ist der Schutz der Kleinen Hufeisennase im Elbtal. Gesehen hat die Fledermaus in Brückennähe allerdings noch niemand. CDU-Stadtrat Hans-Joachim Brauns fordert daher: Die Begrenzung auf 30 Stundenkilometer ist überprüfungswürdig, vor allem um einen besseren Verkehrsfluss in der Stadt zu gewährleisten. "Denkbar wäre ein fundiertes Monitoring, das in Erfahrung bringt, ob die Tiere den Bereich rund um die Brücke wirklich durchfliegen."