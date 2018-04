Gundula Röstel, Kaufmännische Geschäftsführerin Stadtentwässerung Dresden Gmbh und Gelsenwasser AG Bildrechte: Kathrin König / MDR Mehr als 100 Experten der Wasserwirtschaft, Ärzte, Apotheker, Ingenieure und Pharmazie-Vertreter haben sich am Montag in der Dresdner Kläranlage zu einem Dialog unter dem Titel "Medizin trifft Kläranlage" getroffen. Grund für eine Beunruhigung bestehe nicht, dass wegen zu vieler Arzneimittel die Gewässer belastet seien, sagte die kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden, Gunda Röstel. "Die Kläranlagen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen." Allerdings müsse dringend erforscht werden, wie gefährlich Arzneimittelrückstände genau für Umwelt und Menschen sind. "Da haben wir bundesweit extremen Nachholebedarf in der Forschung". Zumal absehbar sei, dass der Medikamentenkonsum künftig zunehmen werde und die technische Reingung von Abwasser immer teurer.

Fakten zum Medikamentenverbauch und -umgang Der Medikamentenverbrauch hat sich bundesweit seit den 1990er-Jahren vervierfacht. 2017 waren 2.300 Wirkstoffe in 100.000 zugelassenen Medikamenten bekannt. 30.000 Tonnen Arzneimittel wurden im vorigen Jahr ausgegeben.



Bis 2045 rechnet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mit einer Steigerung der Medikamentenvergabe um 45 bis 68 Prozent.

Jeder zweite Deutsche entsorgt flüssige Medikamente in der Toilette. Quelle: Fachvortrag Prof. Liv Jaeckel, TU Bergakademie Freiberg

Was tun gegen Arzneimittelrückstände?

Arzneimittelrückständen auf der Spur ist die TU Dresden, die mikroskopisch kleine Bestandteile und multiresistente Keime untersucht. In drei Kläranlagen in Plauen, Chemnitz und Dresden hatten die Experten aufwändig analysiert, wie genau technisch verbesserte Reinigungsstufen wirken. Dabei wurden auch Aktivkohle und Ozon als Reinigungsmittel eingesetzt.

Lange Zeit hat der Mensch seine Arzneimittel aus der Natur genommen. Jetzt ist es umgekehrt, dass wir die Arzneimittel aus der Natur fernhalten müssen. Prof. Liv Jaeckel TU Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Technik und Umweltrecht.

Peter Krebs, Direktor Institut Lehrstuhl Siedlungswasserwirtschaft (Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft) Bildrechte: Kathrin König / MDR "Mit Ozon und Aktivkohle ist die Reinigung besser als mit der konventionellen dreistufigen Reinigung. Das Wasser wird aber nicht komplett von Medikamentenrückständen befreit", erklärte der Direktor des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft, Peter Krebs. Die technischen Optionen sollten, wenn sie genutzt werden, auch ganzheitlich betrachtet werden. Denn auch die europäischen Nachbarn müssten mitziehen.

Die Wasserwirtschaft will kein Reparaturbetrieb der Nation sein. Ralf Strothteicher Geschäftsführung Stadtentwässerung Dresden GmbH

Probleme mit tschechischen Anrainern

Was nützt das Reinigen der Abwasser in Dresden, wenn oberhalb des Flußverlaufs der Elbe tschechische Anrainer ihre Rückstände ins Wasser fließen lassen, hatte auch schon Gunda Röstel von der Dresdner Stadtentwässerung angemerkt. Sie verwies darauf, dass an vielen anderen Stellen nach dem Verursacherprinzip eingehakt werden müsste. Röstel und weitere Experten verlangten mehrfach bessere Aufklärung von Ärzten, Apothekern, eine ehrliche Diskussion über sinnvollen Einsatz von Tiermedikamenten in der Landwirtschaft. Aber auch jeder einzelne Bürger sei gefragt. "Braucht es bei jedem Husten immer gleich Pillen und Antibiotika vom Arzt? Auch die sachgerechte Entsorgung von Medikamenten ist ein Teil der Lösung", meinte Röstel.

Es müssen die Leute miteinander reden, die sonst nichts miteinander zu tun haben: Hersteller, Apotheker, Ärzte, Patienten. Prof. Michael Albrecht Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikumsv Carl Gustav Carus Dresden

Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden Bildrechte: Kathrin König / MDR Diesen Punkt bekräftigte auch Prof. Michael Albrecht, medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden und zugleich Chef des Verbandes aller Unikliniken in Deutschland. Er sprach sich für die "Wiedereinfühurng eines flächendeckenden Rücknahmesystems in Apotheken" aus. Er sieht in der Debatte zur Reduzierung von Arzneirückständen in Gewässern die Unikliniken in der Pflicht. "Wir behandeln die meisten Patienten im Land und können Einfluss auf den rationalen Verbrauch von Medikamenten nehmen." Albrecht nannte als Beispiel die Stationsapotheker, die in der Dresdner Uniklinik auf den Stationen mit Ärzten, Pflegepersonal und Patienten zusammenarbeiten und aufklären.