Tausende Menschen haben sich am Sonnabend vor der Dresdner Frauenkirche zur traditionellen Weihnachtlichen Vesper versammelt. Sachsens evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing rief in seiner Predigt dazu auf, sich mutig und entschlossen zu engagieren. Es seien "die zuversichtlichen Menschen, die wir in unserer Gesellschaft so dringend brauchen. Menschen, die sich nicht in falscher Weise verunsichern lassen." Es brauche "Menschen, die sich nicht von ihren eigenen Sorgen ersticken lassen, sondern frei sind, auch die Not der anderen zu sehen und ihnen zu helfen", betonte er.