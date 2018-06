Fettbemmchen, frisches Brot mit Schinken und Hackbraten im Glas sind es in der Besenwirtschaft des Weinguts Matyas in Coswig. Die Betreiber haben im Sommer nur an den Wochenenden nachmittags geöffnet. "Ja, manche Gäste bemängeln das und würden gerne länger sitzenbleiben. Aber wir müssen an den Wochentagen im Weinberg arbeiten und sind keine Gaststättenbetreiber", sagt der Namensgeber und Gründer des Weinguts, Matyas Probocskai.

Üppig blühen Rosen an den Eingängen der Rebenreihen. Die Blumenpracht auf dem Weingut Matyas lässt die schwere Arbeit der Winzerfamilie fast ein bisschen in den Hintergrund rücken. Bildrechte: Kathrin König

Geschichte und Gesetz Eine geöffnete Besenwirtschaft erkennt man an einem ausgesteckten Zweig, Besen, Reben-Kranz oder Blumenstrauß vor der Haustür. Deutschlands Winzer berufen sich auf einen Erlass Karls des Großen, der vor mehr als 1.000 Jahren den Winzern erlaubt haben soll, Wein auszuschenken. Zweifelsfrei historisch belegt ist das nicht. Im Gaststättenrecht der Bundesländer ist der Wein-Ausschank klar geregelt. Für Sachsen gilt: Besenwirtschaften dürfen maximal vier Monate im Jahr öffnen. Der Ausschank muss direkt am Erzeugerort erfolgen. Es dürfen nur selbsterzeugte Weine oder Apfelwein ausgeschenkt werden. Zudem sind nur kalte und einfache warme Speisen als Angebot erlaubt.

Winzerin Ingeborg Probocskai freut sich über immer jünger werdendes Publikum in der Besenwirtschaft. Bildrechte: Kathrin König

Trotz der kürzeren Öffnungszeiten sollen sich die Wanderer, Radfahrer und Gäste bei ihrer Rast in der Besenwirtschaft wohlfühlen, findet Probocskais Ehefrau Ingeborg. Ihre Tochter Andrea führt das Geschäft, aber sie und ihr Ehemann helfen noch im Weingut mit, das sie im Jahr 2000 gegründet haben. An die rustikalen Anfänge ihrer Besenwirtschaft können sich die Probocskais noch gut erinnern. "Zuerst hatten wir nur zehn Baumstämme als Sitze und einen Tisch. Das war alles. Manche Stammgäste fragen heute noch danach", sagt Ingeborg Probocskai und zeigt lachend auf die schattige Terrasse. Dort haben maximal 40 Leute Platz und können über Rebenreihen und Rosenstöcke hinweg ins Elbtal blicken.



Die Winzersfamilie legt Wert auf rustikale Atmosphäre und Gespräche mit den Besuchern, während die einen Kerner, Grauburgunder oder eine Scheurebe aus dem letzten Jahr probieren. "Bei uns dürfen die Gäste auch in den Weinkeller gucken. Wenn im September die Lese beginnt, sind auch viele neugierig und wollen sehen, was wir im Weinberg machen“, sagt die Winzermeisterin. Sie freut sich, dass neuerdings immer häufiger jüngere Leute und Familien in die Wirtschaft kommen. "Leider haben wir im Sommer nie Zeit, auch mal andere Besenwirtschaften zu besuchen."