Man wächst mit seinen Aufgabe, heißt es. Franziska Quinque-Köhler hat diesen Spruch eigentlich nie so richtig gemocht. Und doch ist was dran, sagt sie. Vor zehn Jahren kam Tochter Jolina zur Welt, mit Downsyndrom. "Sie ist ein Sonnenschein geworden", sagt die Mutter, die seit der Geburt Jolinas immer wieder gezwungen war, an Aufgaben wachsen zu müssen, Spruch hin oder her. Dazu zählen auch langwierige Auseinandersetzungen mit Pflegekassen und Ämtern, vor Gerichten.