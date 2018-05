Etwa 10.000 Menschen leben in Sachsen mit der Diagnose Multiple Sklerose. Für sie und ihre Angehörigen gibt es zum Welt-MS-Tag am heutigen Mittwoch Gesprächsangebote, Vorträge und Begegnungsmöglichkeiten, die der sächsische Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) organisiert. Das Motto des Tages lautet: "Unheilbar optimistisch". Nach Angaben des Landesverbandes in Dresden steigt die Zahl der MS-Erkrankungen bundesweit an, was jedoch an der Diagnostik liege. Die Krankheit werde heutzutage schneller festgestellt.