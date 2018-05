Der alte und der neue Winnetou: Jürgen Haase (links, aktuell Old Shatterhand) und Michael Berndt-Cananá (rechts) schließen in "Winnetou I" Blutsbrüderschaft.

Der alte und der neue Winnetou: Jürgen Haase (links, aktuell Old Shatterhand) und Michael Berndt-Cananá (rechts) schließen in "Winnetou I" Blutsbrüderschaft. Bildrechte: Felsenbühne Rathen/Landesbühnen Sachsen

80 Jahre Karl May auf der Felsenbühne Gipfeltreffen der Winnetous in Rathen

Rathen ist am Wochenende fest in der Hand eines Indianer-Häuptlings. Der Kurort veranstaltet gemeinsam mit der Felsenbühne ein Winnetou-Fest, bei dem sich alles um den Karl-May-Helden drehen wird. Anlass ist das Jubiläum der Naturbühne: Vor 80 Jahren wurde hier das erste Mal ein Stück nach einem Buch von Karl May aufgeführt.