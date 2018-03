"Der Winter kommt massiv zurück", warnt Thomas Hein vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Man könne damit rechnen, dass es am Wochenende so kalt werde wie selten an einem 17. und 18. März. Grit Krämer vom MDR Wetterstudio sagt voraus, dass der Schneefall erst ab Sonnabendnachmittag nachlässt. Die Höchstwerte am Tag liegen dann zwischen minus acht und minus vier Grad. Am Sonntag soll es freundlicher werden; die Sonne kommt hervor bei minus fünf bis null Grad maximal. Erst ab Montag geht es dann wieder in die Plusgrade.

Wintersportler am Fichtelberg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der nochmalige Wintereinbruch wird auf jeden Fall die Wintersportler in Sachsen freuen. Am Fichtelberg ist sowieso noch Saison bis zum 2. April. In Carlsfeld soll der Lift am Hirschkopf am Wochenende wieder in Betrieb gehen. Gleiches ist auch für den Ski & Fun Park geplant. Auch in Altenberg ist noch einmal außerplanmäßig Wintersport möglich. "Wir öffnen Sonnabend und Sonntag von 9 bis 18 Uhr", sagte der Betriebsleiter des Skilifts in Altenberg, Manuel Püschel. Am Freitag seien noch die letzten Löcher zugeschoben worden, so dass die Skifahrer eine durchgehend weiße Piste haben