Sollte das Winterferienwetter nicht zum Schneemannbauen einladen, dann könnten Schneeskulpturen-Fans in Dresden trotzdem Winterluft schnuppern. Rund 100 beleuchte, teilweise riesige Skulpturen sind in der Eiswelt Dresden zu sehen. Dieses Jahr lautet das Ausstellungsthema Wintermärchen. Passend dazu sind beispielsweise Szenen aus Alice im Wunderland, dem Disney-Film Die Eiskönigin ("Frozen") und natürlich viele andere Märchenfiguren zu sehen. Daneben gibt es die Dresdner Stadtsilhouette, einen Wunschbrunnen und eine bizarre Unterwasserwelt aus Eis. Unser Tipp: Für schöne Fotos oder Instastorys ein Stativ einpacken. Und den Wechselakku oder eine Powerbank nicht vergessen, denn Batterien könnten sich in der kalten Halle schneller entladen. In der Ausstellung ist Fotografieren ausdrücklich erlaubt. Die Schnee- und Eisskulpturen-Ausstellung ist noch bis zum 23. Februar täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.