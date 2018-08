Monique* öffnet die Tür im lachsfarbenen Satinmantel. Räucherkerzenduft schlängelt sich in den Flur des Altbaus in Dresden-Pieschen. "Wir nicht verstehen Deutsch", erklärt die blonde junge Frau. Englisch vielleicht? "Nein", schiebt sie nach. "Hungary." Ihre Begleiterin Tanja* zuckt mit den Schultern. "Nein, kein Deutsch", sagt sie und schaut mit großen Augen in den Flur. Monique und Tanja wirken nervös bis hilflos. "Chef fragen", stammelt Tanja, "Chef sprechen, nicht verstehen." Dann läutet die Klingel in dem Wohnungsbordell in Dresden-Pieschen.