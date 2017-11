Antisemitismus in Schule und Gesellschaft Die Übergriffe auf einen Jungen von der Friedenauer Gemeinschaftsschule in Berlin-Schöneberg sind kein Einzelfall. In Berlin meldeten im vergangenen Jahr insgesamt fünf Schulen der Polizei antisemitische Vorfälle. Die "Ruhr Nachrichten" berichteten jüngst über antisemitische Vorfälle an einem Dortmunder Gymnasium, die erst auf Drängen der Jüdischen Gemeinde beachtet wurden. Im Norden von Paris soll einem Bericht der "Jüdischen Allgemeine" zufolge Ende September ein zehnjähriges Mädchen von seinen Klassenkameraden krankenhausreif geschlagen worden sein. Der Grund: Sie ist Jüdin.



Aus einer Befragung des American Jewish Committee von Berliner Schulen geht hervor, dass antisemitische und islamistische Einstellungen in Berliner Schulen an Einfluss gewonnen haben. Befragt wurden 27 Lehrer an 21 Schulen in acht Bezirken Berlins.



In Sachsen wurden im vergangenen Jahr 110 antisemitische Straftaten gezählt. Das geht aus Antworten des Innenministeriums auf eine Anfragen der Linken im Landtag hervor.



Auch im Vorfeld des Mitte November stattfindenden Leipziger Stadtderbys zwischen Lok und Chemie Leipzig kam es zu neuerlichen antisemitischen Entgleisungen von Teilen der Lok-Anhänger. Es tauchte ein Plakat auf, dass die ermordete Jüdin Anne Frank im BSG-Trikot zeigt. Das Plakat lehnt sich an ähnliche Aufkleber rechtsextremer Lazio Rom-Gruppierungen an. Lok Leipzig distanzierte sich von dem Plakat.