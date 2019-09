11.09.2019 | 16:34 Uhr Das Geschäft mit der Not: Polizei und Zoll finden immer wieder Schwarzarbeiter

Jede Woche stellen Bundespolizisten auf Sachsens Autobahnen und Raststätten Osteuropäer fest, die illegal in Deutschland arbeiten. Mal eine einzelne Frau im Reisebus auf dem Weg nach Hause, mal junge Männer im Auto oder ganze Arbeiter-Gruppen in Transportern. Arbeitssachen, Werkzeug und Bargeld in ihren Reisetaschen verraten sie und wo sie herkommen. In welchen Branchen besonders häufig schwarz gearbeitet wird und wie hoch der Schaden für Sachsen ist, erklärt das Hauptzollamt Dresden.