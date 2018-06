Fahrgäste auf der Bahnstrecke zwischen Neustadt in Sachsen und Sebnitz sind mindestens noch bis Ende Juni auf Schienenersatzverkehr angewiesen. Nach Angaben der Städtebahn Sachsen mangelt es weiterhin an Lokführern. Schon seit dem 18. Mai können auf der Strecke wegen fehlender Lokführer nur Busse rollen. Nach eigenen Angaben benötigt die Städtebahn für ihre Zuglinien insgesamt 40 Lokführer. Aktuell habe man aber nur 34, sagte eine Sprecherin. Allerdings liefen derzeit Bewerbungsverfahren.

Die Verträge für das Dieselnetz rund um Dresden, zu dem auch die Strecken nach Kamenz, Königsbrück und durch das Müglitztal gehören, laufen bis 2024. Eine Kündigung erwägt der VVO nach Angaben seines Sprechers vorerst nicht: "Wir erwarten, dass die Städtebahn ihr Personalproblem löst."



Der VVO-Sprecher verwies darauf, dass in der Bahnbranche derzeit händeringend Lokführer gesucht würden. Insbesondere Unternehmen im Güterverkehr würden mit hohen Löhnen locken, die sich am Lohnniveau der Deutschen Bahn orientieren. Der Verkehrsverbund habe aber keine Möglichkeit, in Ausschreibungen auch das Lohnniveau der Bieter vorzuschreiben. "In Deutschland gilt der gesetzliche Mindestlohn und mehr können wir als Besteller des Nahverkehrs nicht fordern", so der Verbundsprecher.



Die Sprecherin der Städtebahn hofft nach eigenen Angaben auf Entspannung, wenn auf anderen Strecken im Sommer gebaut wird und dort keine Züge fahren können. Der VVO findet das nach Ansicht des Verbundsprechers keine nachhaltige Lösung. Man könne nicht nur Lücken stopfen, sondern müsse für eine ausreichende Personaldecke sorgen.



