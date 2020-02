Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen hat in den vergangenen zehn Jahren 20 seiner ehemals landesweit 75 Kleiderkammern und Läden mit gebrauchter Bekleidung für Bedürftige aufgegeben. Wie DRK-Sprecher Kai Kranich mitteilte, sei es nicht mehr möglich gewesen, die Kammern kostendeckend zu betreiben. "Die Entscheidung ist uns schwer gefallen, denn das DRK ist für sozial Schwächere da und will helfen", so Kranich. Allerdings dürfe diese Hilfe nicht zulasten anderer Bereiche gehen.