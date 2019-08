Nach der langen Dürre im vergangenen Jahr haben Betriebe in Sachsen knapp 20,2 Millionen Euro staatliche Nothilfe erhalten. Das teilte das Bundesagrarministerium in Berlin mit. Insgesamt wurden in Sachsen 254 Anträge bis Ende Juli 2019 bewilligt. Die Dürrehilfe für den Freistaat werden jeweils zur Hälfte durch Landes- und Bundesmittel finanziert. Auszahlungen sind noch bis 31. August 2019 möglich. Voraussetzung für die Unterstützung ist, dass Betriebe in der Existenz gefährdet sind.