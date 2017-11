Im Studio von MDR SACHSEN beantwortete Martin Dulig Fragen von Hörern und den Moderatoren Uta Deckow und Peter Neumann. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Der SPD-Politiker sagte in einem Interview mit MDR SACHSEN, die Herangehensweise müsse sich ändern. "Am Ende wurden Sparen und Kürzen verwechselt. Wenn es gar nicht mehr ums Ansparen für schlechtere Zeiten geht, sondern um Kürzen und die Zukunftsaufgaben nicht mehr gesehen werden und demzufolge Fehlentwicklungen sehenden Auges in Kauf genommen wurden, dann wird es verantwortungslos."



Dulig machte Ministerpräsident Stanislaw Tillich dafür mitverantwortlich. "Er hat den Finanzminister gewähren lassen." Aus Sicht Duligs hat Sachsen finanzielle Reserven und Rücklagen. "Sachsen kann investieren und muss investieren. Investitionen gegen den Lehrermangel, in den öffentlichen Nahverkehr und das schnelle Internet müssten Priorität haben."