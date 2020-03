Es wird auch in den Gemeinden diskutiert, ob man die Elternbeträge für die Kitas erlässt. Oft sind das Mehrfachbelastungen für Familien. Wir brauchen also verschiedene Bausteine, die helfen sollen, das sozial abzufedern. Zur Zeit diskutieren wir eine landeseinheitliche Regelung. Wir sind in einer Zeit, wo vieles parallel diskutiert und entschieden werden muss. Da bitte ich um Verständnis, dass nicht alles sofort funktionieren kann.

Wir sind in einer Situation, die hat dieses Land noch nie erlebt. Sie können aber alle sicher sein, dass wir sehr verantwortungsvoll damit umgehen, um die sozialen Härten abzufedern. Wir sind nicht in einer Phase, wo es darum geht, dass jeder 100 Prozent davon erhält, was er bisher hat. Wir stehen vor schweren Zeiten. Und das bedeutet, dass wir vor allem Existenzen sichern müssen - und das so gut wie es geht.