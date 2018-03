Am Sonnabend sollen in elf sächsische Städten für eine Stunde die Lichter ausgehen. Grund dafür ist nicht etwa eine Störung, sondern die 12. internationale "Earth Hour". Die von der Umweltschutzorganisation WWF organisierte Aktion soll ein globales Zeichen für den Schutz des Planeten setzen. Aus diesem Grund sollen von 20:30 Uhr bis 21:30 die Lichter an Gebäuden und Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt ausgeschaltet werden. Auch die privaten Haushalte sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Nischel im Dunkeln

Während in Chemnitz das Karl-Marx-Monument im Dunkel der Nacht versinken wird, sollen in Zwickau das Robert-Schumann-Denkmal und der Dom St. Marien auf Licht verzichten. Im vogtländischen Plauen wird die Beleuchtung rund um den Altmarkt abgeschaltet. Sonst angestrahlt: Am Sonnabend bleibt der Nischel in Chemnitz dunkel. Grund dafür ist die 12. internationale "Earth Hour". Bildrechte: dpa

Energy Award für Leipzig

Auch in Leipzig nehmen viele Institutionen und Firmen an der Initiative teil. Dunkel wird es vor allem in der Innenstadt. Das Gewandhaus, die Höfe am Brühl und auch der Uniriese mit der MDR-Leuchtwerbung sollen verfinstert werden. Die Aktion ist Teil der vielfältigen Aktivitäten im Rahmen des European Energy Award. 2017 erhielt die Messestadt erneut die Auszeichnung - diesmal sogar im Goldstatus. Schon seit 2009 engagiert sich die Stadt an der Elster für Klimaschutzarbeit und erhielt den Preis erstmals 2011. Dunkel wird es auch auf dem Augustusplatz in Leipzig. Neben dem Gewandhaus löscht auch der Uniriese das Licht. Bildrechte: Gewandhaus/René Jungnickel

Erderwärmung in Dresden