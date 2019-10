Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äußerte sich unzufrieden. "Über eine steigende EEG-Umlage kann sich ein Wirtschaftsminister nicht freuen", erklärte der CDU-Politiker am Dienstag. Altmaier betonte, die Umlage sei zuletzt zwei Mal in Folge gesunken. Insgesamt habe sie also "stabilisiert" werden können. 2021 wird die EEG-Umlage wieder abgesenkt. Das wurde im Klimapaket der Bundesregierung beschlossen. "Die neue Anlagegeneration braucht immer weniger Förderung", so Altmaier. 2014 etwa habe eine große Fotovoltaikanlage eine Vergütung von fast 9,5 Cent pro Kilowattstunde erhalten - heute habe sich dieser Wert auf 5,5 Cent fast halbiert.