Insgesamt 6.283 Ehen sind von den 25 sächsischen Familiengerichten im Jahr 2019 geschieden worden. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, sind das 140 Ehen mehr als im Jahr zuvor. In 3.266 betroffenen Familien lebten minderjährige Kinder. "Insgesamt gab es 5.085 Scheidungskinder", so das Landesamt.