So langsam wird es allerhöchste Zeit, die Gartenlaube oder das Wochenendhaus winterfest zu machen und auch vor Einbrüchen zu schützen. Denn: In den Wintermonaten kommt es fast doppelt so oft zu Einbrüchen. Pro Tag wurde 2018 rund 24 Mal in Gartengrundstücke in Sachsen eingebrochen.