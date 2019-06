Neu-Sachsen feiern Einbürgerungsfest im Landtag

Rund 450 Menschen haben am Sonnabend im Sächsischen Landtag den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft gefeiert. Zu dem traditionellen Familienfest hatte Landtagspräsident Matthias Rößler eingeladen. Die Neubürger seien beste Beispiele dafür, wie Integration erfolgreich gelingen könne, so Rößler. Sachsen Innenminister Roland Wöller sagte: "Ich habe großen Respekt vor allen Einwanderern, die sich bewusst für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden haben." Auch angesichts des demografischen Wandels würden sie in Unternehmen, Vereinen, Verbänden, ehrenamtlichen Organisationen und in der Politik gebraucht.