Busse haben die Kreuzfahrtpassagiere, darunter auch eine Familie aus Sachsen, in Unterkünfte in der Hauptstadt Phnom Penh gebracht. Sie werden dort von der Deutschen Botschaft betreut, die bei der Organisation der Rückreise nach Deutschland unterstützen will. Wann die Heimreise für die Urlauber allerdings möglich sein wird, ist momentan noch unklar.