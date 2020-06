In der gesamten Philatelie ist keine Briefmarke bekannt, die nahezu vom Beginn ihrer Laufzeit so oft und von so viel verschiedenen Fälschern nachgeahmt wurde.

Für besondere Stücke geben Sammler für Laien überraschend hohe Summen aus. Im vergangenen Jahr wurden im Auktionshaus Heinrich Köhler in Wiesbaden eine "Sachsen 3 Pfennig rot", deren Echtheit Vaatz attestiert hatte, für 70.000 Euro sowie ein Viererstreifen der Marke für 90.000 Euro ersteigert. Der einzig bekannte Block aus 20 zusammenhängenden Marken befindet sich im Besitz des in London ansässigen israelischen Geschäftsmannes Joseph Hackmey. Das Auktionshaus Köhler hatte den sogenannten "Ferrari-Block" - benannt nach dem Philatelisten Philip Ferrari de La Renotière - für 920.000 Mark versteigert, später ging er für mehr als 500.000 Euro in den Besitz von Hackmey über.



Zwischen der Erstausgabe am 29. Juni 1850 - die ab 1. Juli gültig war - und der Verkaufseinstellung am 31. Juli 1851 wurden in der Leipziger Druckerei Hirschfeld 500.000 Marken hergestellt. Am 10. Dezember 1851 wurden die nicht verkauften 36.882 Marken in der Oberpostdirektion Leipzig verbrannt. Heute gibt es nach Schätzung von Vaatz noch zwischen 3.000 und 3.500 Stück.