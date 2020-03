Wegen der Corona-Krise sind Beerdigungen und Trauerfeiern auch in Sachsen nur noch im eingeschränkten Umfang möglich. Doch die Regelungen können je nach Ort unterschiedlich sein. Das Gesundheitsministerium erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN, in der Allgemeinverfügung der Regierung zum Verbot von Veranstaltungen seien Trauerfeiern im privaten Bereich bis zu einer Zahl von 100 Teilnehmenden ausgenommen.

Es werde aber empfohlen, private Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen. Der Abstand zwischen den Trauernden sollte in jedem Fall gewährleistet sein. Das Ministerium appelliere auch hier, Trauerfeiern nur in einem ganz kleinen Kreis stattfinden zu lassen.

Für Bestattungen in Bautzen gilt etwa nach Angaben der Stadt bis auf Weiteres: Der Kreis der Personen, die an einer Bestattung teilnehmen, ist möglichst klein zu halten. Um das Ansteckungsrisiko für die Trauerenden - aber auch für die Mitarbeitenden der Bestattungsinstitute - möglichst gering zu halten, sollte zudem ein Abstand von 1,50 Meter zwischen den Gästen gewahrt werden. Personen, die unter den aktuellen Bedingungen besonders gefährdet sind, sollten es vermeiden, an Beisetzungen teilzunehmen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Bautzen.