Besonders betroffen ist die Region Leipzig. Wegen der Anreise Zehntausender Besucher der Leipziger Buchmesse kommt es seit dem Morgen auf der A14 bei Leipzig zu Stau und stockendem Verkehr. Betroffen ist hier vor allem die Abfahrt Leipzig-Messegelände in beiden Richtungen. Nach Informationen des MDR-Verkehrsdienstes kommt es zu erheblichen Wartezeiten.



Unfälle gab und gibt es auch auf anderen Autobahnen in Sachsen, der A4, A9 und A72. So kam es am Vormittag auf der A4 Frankfurt Richtung Dresden zwischen Siebenlehn und Berbersdorf zu einem Unfall. Zwischen Wiedemar und Halle auf der A9 muss die Autobahn nach einem Unfall mehrfach gesperrt werden. Auf der A72 in Richtung Leipzig krachte es am Morgen zwischen Rochlitz und Geithain.