Der von den Behörden befürchtete und vom Einzelhandel erhoffte Ansturm auf die Geschäfte vor dem harten Lockdown in Sachsen ist weitgehend ausgeblieben. "Es war den ganzen Tag eher entspannt", hieß es unisono am Sonnabend aus mehreren Polizeidienststellen. In den Städten herrschte danach Normalität bis auffallende Leere und auch in dem am 1. Advent noch überrannten Spielzeugdorf Seiffen war es ungewohnt ruhig.