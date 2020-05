Die Eisheiligen "Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz", heißt es in einer Bauernregel. Sie bezieht sich auf drei der sogenannten Eisheiligen. Jedes Jahr zwischen dem 11. und 15. Mai müssen sich vor allem Gärtner und Bauern auf einen Temperatursturz und Nachtfröste einstellen. Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes ab Mitte des 19. Jahrhunderts zufolge wurden immer wieder Kaltlufteinbrüche in dieser Zeit beobachtet.



Die Tage, an denen es in der Regel zu diesem Wetterumschwang kommt, heißen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und die kalte Sophie. Benannt sind diese Tage nach fünf Heiligen, deren Namenstag mal auf die Tage fielen.



Eine weitere Bauernregel besagt: "Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist." Erst nach dem 15. Mai sollten Gärtner also ihre empfindlichen Pflanzen ins Freie setzen. Aber Vorsicht: Es ist zwar unwahrscheinlich, trotzdem kann es auch nach Mitte Mai noch zu Nachtfrösten kommen.