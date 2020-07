Bildrechte: dpa

Das Laden an einer haushaltsüblichen Steckdose sehen Hersteller und Feuerwehren nur als Not-Lademöglichkeit an. Das Aufladen würde zu lange dauern und stellt laut ADAC eine erhöhte Brandgefahr dar. Warum? "Beim mehrstündigen Laden von Elektrofahrzeugen kann durch Alterungsprozesse der Kontakte, an Klemmstellen in der Zuleitung oder durch unsachgemäße Installation ein erhöhter Widerstand im Stromkreis entstehen", so der ADAC. Das führe zu unzulässiger Erwärmung, zu sogenannten Hotspots. "Um diese erhöhte Brandgefahr zu vermeiden, werden die Ladeströme dabei meist auf sechs bzw. zehn Ampere begrenzt", erklärt der ADAC. Deshalb werde E-Auto-Interessierten immer die Installation einer speziellen Ladestation für Elektroautos empfohlen, eine sogenannte Wall-Box.