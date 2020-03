Das KiKA-Programm beginnt am Montag mit dem Vorschulangebot "KiKANiNCHEN". Danach verändert der Sender innerhalb des Sendeschemas ab 9:35 Uhr sein Programm, "um ein zusätzliches Animationsangebot für Schüler*innen zu schaffen, die von den Schulschließungen betroffen sind", kündigte der Sender an. Das Programm soll erst einmal bis 19. März ausgestrahlt werden.

Auch der Privatsender Super RTL hat Programmänderungen angekündigt und will ab Montag, 9 Uhr vor allem ältere Schulkinder ansprechen.