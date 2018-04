Welche Rechte haben Eltern beim Kita-Streik?

Arbeitnehmer dürfen dann nicht zu Hause bleiben. Sie müssen sich um einen Ersatz für die Kinderbetreuung in der Kita kümmern. Das können Großeltern, Verwandte, andere Eltern oder im Ernstfall auch ein Babysitter sein. Fallen dafür Kosten an, müssen Eltern die auch übernehmen. Klappt das alles nicht, sollten Eltern mit ihrem Arbeitgeber sprechen. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, Überstunden abzubauen, ins Homeoffice zu wechseln oder kurzfristig Urlaub zu nehmen. Den darf der Chef auch nicht verwehren, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen.

Bildrechte: IMAGO

Zum Glück gibt es kulante Chefs. Davon profitierten im Sommer 2015 viele Eltern, als in ganz Deutschland viele Kitas wochenlang geschlossen blieben. Viele Arbeitgeber erlaubten damals, im Ernstfall Sohn oder Tochter für einen oder zwei Tage einfach mal mitzubringen. Einen Rechtsanspruch darauf haben Eltern aber nicht. An manchen Arbeitsplätzen sind Kinder sowieso fehl am Platz, weil Sicherheitsregeln eingehalten werden müssen. In manchen Großraumbüros kann der Nachwuchs zudem die Kollegen vom Arbeiten abhalten. Hier gilt: Im Zweifel vorher mit dem Chef reden und den nicht mit dem Kind überraschen.