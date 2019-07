Der Hochsommer gönnt sich auch in Sachsen eine kleine Verschnaufpause. Während Ende der Woche noch Temperaturen in Richtung 40 Grad Celsius die Menschen in Freibäder und Seen zur Abkühlung trieb, war es am Wochenende schon deutlich angenehmer. Ab Sonntagabend werden dann Schauer und Gewitter für weitere Abkühlung sorgen. Alle Informationen zu den Wettervorhersagen für Sachsen gibt es auf unserer Wetterseite.