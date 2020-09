In Sachsen erfüllen mehrere Regionen die geologischen Voraussetzungen für ein sicheres Atommüllendlager. Wie aus dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung hervorgeht, befinden sich die geeigneten Granit- oder Tonschichten in 300 bis 1.500 Meter Tiefe - vor allem in der Oberlausitz, im Erzgebirge und im Nordwesten Sachsens. Insgesamt 90 Gebiete in Deutschland erfüllen die Kriterien, um Atommüll sicher auf Dauer einzulagern.



In den nächsten Auswahlrunden werden weitere Faktoren berücksichtigt, wie die Bevölkerungsdichte. Bis 2031 soll der endgültige Standort für das Atommüllendlager feststehen. Der seit Jahrzehnten favorisierte Salzstock Gorleben in Niedersachsen steht nicht auf der Vorauswahl-Liste.