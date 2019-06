In Sachsen kommt es derzeit bei Getränkeherstellern zu Lieferengpässen. Grund sei das knappe Leergut, es kämen zu wenige Flaschen für die Produktion zurück, sagte Geschäftsführer Markus Humpert von Ileburger Sachsen Quelle. Die Leergutbestände seien aktuell so, dass sie nur für einen Tag Produktion reichten. Es gebe keinen Puffer, so Humpert. Das Unternehmen appelliert an die Verbraucher, zu Hause kein Leergut zu horten.