Straftaten verhindern Enkeltrick-Betrüger in Sachsen aktiv - Tipps zum richtigen Verhalten

Zwei aktuelle Enkeltrick-Betrugsfälle in Sachsen: In Bischofswerda ruft ein angeblicher Enkel seine Oma (78) an, bittet weinend um Hilfe nach einem Unfall. Die Seniorin übergibt einem Unbekannten 20.000 Euro in bar. In Hilbersdorf gibt sich eine Frau am Telefon als gute Freundin einer Seniorin aus. Die Frau drängt auf schnelle Hilfe in einer Notlage. Ein Bote kommt und nimmt der Rentnerin all ihre Ersparnisse und Wertsachen in fünfstelliger Höhe ab. Wie lassen sich solche Abzocken verhindern?