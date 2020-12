Fast wöchentlich machten in diesem Jahr sogenannte Enkeltricks Schlagzeilen. Sind es 2020 coronabedingt mehr geworden, weil mehr Menschen zu Hause bleiben mussten? Die Zahlen für versuchte oder vollendete Enkeltricks sind für 2020 noch nicht verfügbar, teilt das Landeskriminalamt auf Anfrage mit. Doch Betrüger könnten in diesem Jahr besonderen Aufwind bekommen haben: 2020 habe das Telefon coronabedingt eine bedeutendere Rolle bekommen, so Tom Bernhardt vom LKA Sachsen. Das hätten sich Straftäter zunutze gemacht und sich beispielsweise als Vertreter des Gesundheitsamts gemeldet, erklärt Bernhardt MDR SACHSEN. Dabei wurden Corona-Test zum Kauf angeboten.