Testament richtig machen: Erbe für Menschen mit Behinderung

Kann ein Mensch finanziell für sich selbst sorgen, dann hat er keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Das kann für Erben mit Behinderung zum Problem werden, denn in vielen Fällen bekommen sie Leistungen der Eingliederungshilfe oder auch Sozialleistungen, zum Beispiel Grundsicherung. Solche Leistungen sind in der Regel einkommens- und vermögensabhängig. Das bedeute, so Eugenie Zobel, dass der Sozialhilfeträger keine Leistungen gewährt, sofern der Leistungsempfänger über eigenes Einkommen und Vermögen über einen Schonbetrag hinaus verfügt.



Das heiße, wenn Menschen mit Behinderung erben, dann erhielten sie in der Regel Vermögen, erklärt die Expertin. Sie müssten dann Leistungen der Eingliederungshilfe oder Sozialleistungen zunächst aus dem Erbe bezahlen, sofern dieses den Schonbetrag von 5.000 Euro überschreite. Das Erbe würde dann nicht ihnen, sondern dem Sozialhilfeträger zugute kommen.