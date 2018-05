Süße Früchtchen In Sachsen startet die Erdbeersaison

Auf der Torte, in Marmelade oder einfach frisch und pur: Erdbeeren sind immer ein Genuss - vor allem natürlich zur Hauptsaison. Auch wenn sie in den vergangenen Wochen schon an diversen Straßenständen und in sämtlichen Supermärkten verkauft wurden, beginnt die Erdbeersaison zumindest in Sachsen erst jetzt.