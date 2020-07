Die Steuerfahnder in Sachsen haben 2019 fast 95 Millionen nicht gezahlte Abgaben aufgespürt. Das ist die höchste Summe seit fünf Jahren, wie das Finanzministerium am Sonnabend mitteilte. Demnach konnte der Fiskus im Vergleich zum Vorjahr auf diese Weise etwa 29 Millionen Euro mehr einnehmen. Damit zahlten sich die Investitionen in eine moderne Steuerfahndung aus. Vor allem im Bereich der Wirtschaftskriminalität helfe IT-Technik, die riesigen Datenmengen aufzubereiten.