In Sachsen stehen die Chancen gut, dass der Landtag der Erhöhung zustimmen wird. Laut des CDU-Medienexperten Andreas Nowak ist die öffentliche Anhörung ein "Einstieg in die dringend notwendige Debatte um Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks".

Wir plädieren jedoch für eine strategische Neuausrichtung, attraktive Angebote für junge Zielgruppen, mehr Qualität und innovative Formate in den Bereichen Information, Bildung und Unterhaltung und bessere Online-Angebote auch jenseits des linearen Rundfunks.

Die Linke-Fraktion will nicht für die Erhöhung stimmen, will ihr aber auch nicht im Weg stehen, wie es hieß. "Es müsste geregelt werden, dass nicht länger 80 Prozent der Sportausgaben in männerdominierten Fußball fließen", sagte die medienpolitische Sprecherin der Fraktion, Antje Feiks. Einzig die AfD lehnt den Rundfunkbeitrag als "Zwangsgebühr" generell ab.